Гонконг. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Сеул тщательно изучит позицию Северной Кореи в связи с приостановленной совместной программой туров на гору Кымгансан и проведет соответствующие консультации, если это необходимо, заявила администрация президента Южной Кореи.
"Если есть возможность провести консультации, мы это сделаем", - заявила журналистам во время брифинга официальный представитель администрации.
Что нужно сделать в первую очередь, это "четко проанализировать, какую позицию занимает Северная Корея и ее план", добавила она.
Ранее в тот же день ЦТАК сообщило о визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в туристическую зону Кымгансан.
Отмечается, что в ходе визита Ким Чен Ын осмотрел объекты, которые построила южнокорейская сторона.
"Он поручил убрать все неприятно выглядящие объекты южной стороны по согласованию с соответствующим подразделением южной стороны и построить новые современные объекты обслуживания по-своему, чтобы они хорошо сочетались с природными пейзажами горы Кымгансан", - говорится в сообщении.
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