Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 3:44

Гонконг. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Четыре новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы в Южной Корее, все они завезены из-за рубежа, сообщает в четверг Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом общее число заболевших в стране достигло 10 тыс. 765 человек.

Еще один человек скончался. Общее число умерших с диагнозом COVID-19 выросло до 247 человек.

При этом 137 выписаны из больниц за минувшие сутки. Всего за время пандемии в стране выздоровели 9 тыс.59 человек с новым типом коронавируса.

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