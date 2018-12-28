Южная Корея заявляет об утечке информации о почти 1 тыс. перебежчиков из КНДР

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 5:24

Гонконг. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Неизвестные получили доступ к личным данным 997 перебежчиков из Северной Кореи после взлома одного из компьютеров центра Hana в Южной Корее.

"Предполагая возможность взлома одного персонального компьютера в центре Hana в провинции Северный Кенсан, мы совместно с местным правительством и центром провели исследование на месте 19 декабря и подтвердили, что компьютер был заражен вредоносным кодом", - говорится в сообщении южнокорейского министерства по делам объединения.

Как уточнили в ведомстве, во взломанном компьютере был файл с личной информацией перебежчиков из КНДР, который стал доступен хакерам.

Центры Hana занимаются расселением северокорейских перебежчиков в Южной Корее. По всей стране насчитывается 25 таких центров, которые оказывают помощь почти 30 тыс. граждан КНДР.

По данным министерства по делам объединения двух Корей, во время исследования компьютеров в других центрах не были обнаружены признаки взлома.

Как сообщили в ведомстве, данная утечка информации самая масштабная. Перебежчики, чьи данные стали доступны, были уведомлены о произошедшем.

Ведется расследование, кто стоит за кибератакой.

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