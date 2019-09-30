Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 4:57

Гонконг. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Сеул обсудит с Всемирной продовольственной программой (ВПП), что делать с обещанной продовольственной помощью Северной Корее, поскольку Пхеньян по-прежнему не реагирует на предложение.

"На данный момент консультации между нашим правительством и ВПП важны", - сказал представитель министерства по делам объединения Ли Сан Мин на регулярном брифинге.

"Мы собираемся решить, что делать с этой помощью во время продолжающихся консультаций с Всемирной продовольственной программой", - добавил он.

В июне Южная Корея объявила о своем плане предоставить 50 тыс. тонн риса, собранного в стране, в помощь Северной Корее через ВПП.

11 июля Южная Корея и ВПП подписали официальный контракт по плану продовольственной помощи.

Тем временем поступили сообщения, что Северная Корея отказывается принимать продовольственную помощь от Южной Кореи из-за совместных военных учений с США.

Министерство пыталось подтвердить официальную позицию КНДР через ВПП, которая управляет офисом в Пхеньяне, но никакого ответа не получило.

КНДР сталкивается с нехваткой продовольствия, вызванной глобальными санкциями и годами неблагоприятных погодных условий.

Ранее Всемирная продовольственная программа, а также Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) сообщили по итогам своего визита в Северную Корею, что урожайность в стране в прошлом году достигла самого низкого уровня с 2008 года. По их оценкам, 10 млн человек или около 40% населения КНДР срочно нуждаются в продовольствии.

1вз тг

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