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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 8:49 26.06.2018 - 08:49

Гонконг. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Сеула и Пхеньяна во вторник проводят в населенном пункте Пханмунджом переговоры, посвященные объединению и модернизации железнодорожных сетей Южной Кореи и КНДР, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

"Из-за санкций могут быть ограничения (на сотрудничество - ИФ), однако у нас все еще есть много тем, которые можно обсудить и изучить, чем можно заняться после отмены санкций", - заявил перед началом переговоров глава южнокорейской делегации замминистра транспорта Южной Кореи Ким Чон Рёль.

В свою очередь в северокорейской делегации выразили твердое намерение обсуждать данную тему, при этом подчеркнув, что железные дороги играют ключевую роль в экономическом развитии.

По данным Уай-Ти-Эн, на переговорах стороны должны обсуждать соединение железнодорожных линий Южной Кореи и КНДР на западе и на востоке Корейского полуострова.

Телеканал напоминает, что в предыдущий раз переговоры Сеула и Пхеньяна на эту тему проходили около десяти лет назад. Также Уай-Ти-Эн указывает, что на этих переговорах в числе прочих мероприятий необходимо конкретизировать дальнейшие шаги после договоренностей, достигнутых в ходе межкорейского саммита в апреле этого года.

27 апреля прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

1аю ар

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