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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 9:33 15.10.2018 - 09:33

Гонконг. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и КНДР в понедельник достигли соглашения как можно скорее организовать переговоры между военными Юга и Севера на уровне генералов, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Такую договоренность выработали южнокорейский министр по делам объединения Чо Мен Гюн и председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон на переговорах в пограничном пункте Пханмунджом.

Стороны также договорились о переговорах по линии Красного Креста в ноябре. На них будет обсуждаться судьба семей, разделенных Корейской войной 1950 - 1953 годов.

Кроме того, Сеул и Пхеньян решили в конце ноября или в начале декабря начать проект по модернизации и соединению сетей железнодорожных и автомобильных дорог Южной Кореи и КНДР.

1аю ар

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