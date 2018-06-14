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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 7:33 14.06.2018 - 07:33

Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Первые за десять лет переговоры по военным вопросам и снижению напряженности в районе границы начинаются в четверг между Южной Кореей и КНДР, сообщили южнокорейские СМИ со ссылками на сообщение Минобороны страны.

"Мы планируем обсудить такие вопросы, как снижение военной напряженности между двумя Кореями, а также организация встречи на уровне министров, что является частью усилий по претворению в жизнь договоренностей по военным вопросам в соответствии с Пханмунджомской декларацией", - заявил журналистам глава делегации Южной Кореи генерал-майор Ким До Гюн.

Декларация была подписана 27 апреля 2018 года по итогам саммита двух Корей в Пханмунджоме и предусматривает обязательства обеих сторон в области снижения военной напряженности на границе, "практическое устранение опасности войны".

Переговоры будут проходить на северокорейской стороне пограничной деревни Пханмунджом, которую разделяет демаркационная линия.

Делегации представлены высокопоставленными военными в звании генералов армий двух стран.

Как отмечают СМИ, стороны могут обсудить также восстановление линии связи между военными ведомствами дух стран, формирование механизма регулярных прямых контактов между представителями ВС.

1гк ав

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