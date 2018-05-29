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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 11:21 29.05.2018 - 11:21

Пекин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Представители Южной и Северной Кореи во вторник обменялись списками состава делегаций, которые позже на этой неделе примут участие в переговорах на высоком уровне, сообщает агентство "Ренхап".

Сначала Сеул уведомил Пхеньян, что в его делегацию войдет пять человек, среди них - министр по делам объединения Чо Мен Кен. Затем в ответ северокорейская сторона направила список своей делегации, которую возглавит председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

Встреча запланирована на пятницу. Ожидается, что на переговорах будут обсуждаться вопросы об имплементации подписанной в ходе межкорейского саммита 27 апреля Пханмунджомской декларации.

На выходных состоялась встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, она стала второй после переговоров северокорейского лидера и президента Южной Кореи в апреле. По итогам переговоров лидеры, в частности, договорились поддерживать контакты для решения проблем.

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