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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 9:29 28.06.2018 - 09:29

Гонконг. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Южной Кореи и КНДР в четверг ведут переговоры в пограничном пункте Пханмунджом, тема которых - соединение северокорейской и южнокорейской дорожной систем, а также модернизация дорог КНДР, передает телеканал Уай-Ти-Эн.

В частности, речь должна пойти о строительстве дорог между северокорейским город Кэсон и южнокорейским районом Мунсан.

Телеканал напоминает, что эти переговоры наряду с другими консультациями идут в рамках договоренностей, достигнутых в ходе межкорейского саммита в апреле этого года.

Однако, уточняет Уай-Ти-Эн, сотрудничество между Сеулом и Пхеньяном осложняется международными санкциями против КНДР, поэтому, как ожидается, стороны пока что сосредоточатся на проведении совместного исследования по транспортным вопросам.

Так, накануне премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён заявил, что до снятия санкций, введенных ООН против Пхеньяна, сотрудничество Южной Кореи с КНДР по инфраструктурным объектам будет носить ограниченный характер

В минувший вторник стороны также обсуждали сотрудничество в сфере железных дорог.

27 апреля прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

1аю ар

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