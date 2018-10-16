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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 11:57 16.10.2018 - 11:57

Гонконг. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Представители Южной Кореи и КНДР во вторник при участии возглавляемого США командования ООН во вторник провели встречу для обсуждения вопроса о демилитаризации границы между двумя государствами на Корейском полуострове, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Участники встречи обсудили вопрос о ходе разминирования Объединенной зоны безопасности в районе населенного пункта Пханмунчжом, а также обговорили дальнейшие планы по демилитаризации.

Между Южной Кореей и КНДР уже существует демилитаризованная зона, созданная по окончании военных действий в Корейской войне 1950-1953 гг. Однако в районе пункта Пханмунчжом пограничников двух стран разделяют всего несколько метров нейтральной территории.

На последнем саммите лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились создать буферные зоны вдоль морских и сухопутных границ и обеспечить бесполетную зону над границей. Также стороны договорились убрать 11 пунктов пограничного контроля к декабрю.

Ранее в октябре военнослужащие армий Южной Кореи и КНДР начали процесс разминирования в районе переговорного пункта в Пханмунчжоме. После того, как зона будет разминирована, власти двух стран намерены убрать пограничников и оборонные посты в этом районе.

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