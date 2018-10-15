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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 11:16 15.10.2018 - 11:16

Гонконг. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Представители Сеула и Пхеньяна договорились до конца октября провести переговоры на высоком уровне, посвященные совместной заявке Южной Кореи и КНДР на проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, говорится в опубликованном в понедельник совместном заявлении по итогам встречи высокопоставленных представителей двух стран.

"Юг и Север условились обсудить вопрос о совместном проведении летних Олимпийских игр в 2032 году в конце месяца", - говорится в заявлении.

Пхеньян и Сеул договорились о совместном проведении Олимпиады в 2032 году на встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2018 года.

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