Южная Корея и КНДР согласились начать проект по соединению своих дорог
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Гонконг. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Сеула и Пхеньяна в четверг договорились приступить к подготовке проекта по модернизации северокорейских дорог, а также по соединению трасс между Южной Кореей и КНДР, сообщает телеканал Уай-Ти-Эн.
При этом Южная Корея и КНДР согласились модернизировать дороги между Пхеньяном и Кэсоном, а также между северокорейским городом Вонсан и южнокорейским уездом Косон вблизи демаркационной линии.
На данном этапе стороны согласились провести совместное исследование в сфере дорожного строительства.
Согласно договоренностям, исследование начнется в западных регионах, а затем в восточных. При этом строительство дорог начнется "в скором времени", когда будут закончены необходимые приготовления.
Эти переговоры наряду с другими консультациями прошли в рамках договоренностей, достигнутых в ходе межкорейского саммита в апреле 2018 года.
В то же время стороны ожидают снятия санкций с КНДР для начала полноценных работ.
Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён ранее заявлял, что до снятия санкций, введенных ООН против Пхеньяна, сотрудничество между Южной Кореей и КНДР по инфраструктурным объектам будет носить ограниченный характер.
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Интерфакс