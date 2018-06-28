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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 12:33 28.06.2018 - 12:33

Гонконг. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Сеула и Пхеньяна в четверг договорились приступить к подготовке проекта по модернизации северокорейских дорог, а также по соединению трасс между Южной Кореей и КНДР, сообщает телеканал Уай-Ти-Эн.

При этом Южная Корея и КНДР согласились модернизировать дороги между Пхеньяном и Кэсоном, а также между северокорейским городом Вонсан и южнокорейским уездом Косон вблизи демаркационной линии.

На данном этапе стороны согласились провести совместное исследование в сфере дорожного строительства.

Согласно договоренностям, исследование начнется в западных регионах, а затем в восточных. При этом строительство дорог начнется "в скором времени", когда будут закончены необходимые приготовления.

Эти переговоры наряду с другими консультациями прошли в рамках договоренностей, достигнутых в ходе межкорейского саммита в апреле 2018 года.

В то же время стороны ожидают снятия санкций с КНДР для начала полноценных работ.

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён ранее заявлял, что до снятия санкций, введенных ООН против Пхеньяна, сотрудничество между Южной Кореей и КНДР по инфраструктурным объектам будет носить ограниченный характер.

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