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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 11:00 16.07.2018 - 11:00

Сеул. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Южнокорейская и российская стороны проводят переговоры о строительстве рыбоперерабатывающего и логистического комплекса во Владивостоке, сообщил российским журналистам председатель комитета по развитию сотрудничества со странами севера при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль.

"В области рыболовства с российской стороной ведутся переговоры о предложенном южнокорейским предприятием проекте строительства рыбоперерабатывающего и логистического комплекса во Владивостоке", - сказал он.

По его словам, планом проекта предусматривается "инвестирование около $110 млн в мощности рыболовецкого порта, логистические мощности (по хранению контейнеров), перерабатывающий завод (по производству, в частности, филе минтая) при условии предоставления территории на мысе Назимова во Владивостоке общей площадью 70 тыс. кв. метров". Начало строительства запланировано на конец 2018 года.

Председатель президентского комитета также отметил, что "в области сельского хозяйства ведется сотрудничество с целью поиска инвестиционных проектов на основе регулярного проведения российско-южнокорейского бизнес-диалога".

Сон Ён Гиль напомнил, что двухстороннее сотрудничество в области рыболовства и сельского хозяйства является частью инициативы "девяти мостов".

Предложенная президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года инициатива охватывает девять приоритетных областей российско-южнокорейского сотрудничества: природный газ, железные дороги, морские порты, энергетика, Северный морской путь, судостроение, промышленные комплексы, сельское хозяйство и рыболовство.

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