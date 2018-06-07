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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 9:20 07.06.2018 - 09:20

*** Делегации двух стран обсудили в Сеуле развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке и возможные проекты с участием КНДР

Токио. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Южной Кореи и России договорились расширять сотрудничество, в частности, в сфере IT и финансов, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство финансов Южной Кореи.

Южнокорейскую делегацию на встрече в Сеуле представлял вице-премьер и министр финансов и стратегии Южной Кореи Ким Дон Ён, российскую - вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

По информации "Ренхап", делегации обсудили ряд вопросов, в том числе развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке и возможность трехсторонних проектов с участием России и обеих Корей.

В рамках инициативы Южной Кореи по развитию отношений с Россией и странами Северо-Восточной Азии "Новая северная политика" стороны обсудили вопросы, связанные, в частности, с созданием железных дорог, морских портов, судостроения, рыболовства и сельского хозяйства.

Также в ходе встречи в Сеуле достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросе так называемой "четвертой промышленной революции".

Ким Дон Ён в ходе встречи отметил, что необходимо прикладывать больше усилий, чтобы укреплять связи между Россией и двумя Кореями.

Переговоры между Южной Кореей и Россией на уровне вице-премьеров проходят ежегодно с 1997 года, отмечает агентство "Ренхап".

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