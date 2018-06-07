Южная Корея и Россия договорились о дальнейшем экономическом сотрудничестве
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*** Делегации двух стран обсудили в Сеуле развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке и возможные проекты с участием КНДР
Токио. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Южной Кореи и России договорились расширять сотрудничество, в частности, в сфере IT и финансов, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство финансов Южной Кореи.
Южнокорейскую делегацию на встрече в Сеуле представлял вице-премьер и министр финансов и стратегии Южной Кореи Ким Дон Ён, российскую - вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
По информации "Ренхап", делегации обсудили ряд вопросов, в том числе развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке и возможность трехсторонних проектов с участием России и обеих Корей.
В рамках инициативы Южной Кореи по развитию отношений с Россией и странами Северо-Восточной Азии "Новая северная политика" стороны обсудили вопросы, связанные, в частности, с созданием железных дорог, морских портов, судостроения, рыболовства и сельского хозяйства.
Также в ходе встречи в Сеуле достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросе так называемой "четвертой промышленной революции".
Ким Дон Ён в ходе встречи отметил, что необходимо прикладывать больше усилий, чтобы укреплять связи между Россией и двумя Кореями.
Переговоры между Южной Кореей и Россией на уровне вице-премьеров проходят ежегодно с 1997 года, отмечает агентство "Ренхап".
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Интерфакс