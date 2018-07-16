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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 11:00 16.07.2018 - 11:00

Сеул. 16 июля. ИНТЕРФАКС - План действий по реализации инициативы наведения "девяти мостов" сотрудничества между Республикой Корея и Россией будет подписан в ходе предстоящего в 11-13 сентября во Владивостоке Восточного экономического форума, сообщил российским журналистам председатель комитета по развитию сотрудничества со странами севера при президенте РК Сон Ён Гиль.

"Мы договорились подписать план реализации инициативы "девяти мостов" на IV Восточном экономическом форуме в сентябре текущего года, - сказал он. - Тесное взаимодействие нашего комитета и министерства экономического развития РФ позволит осуществить данный план".

Он напомнил, что в ходе российско-южнокорейских переговоров в июне лидеры двух стран достигли договоренности о подготовке плана реализации инициативы "девяти мостов" с целью разработки и реализации детального инвестиционного проекта по каждой из ее областей.

Инициатива "девяти мостов", предложенная президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года, охватывает девять областей российско-южнокорейского сотрудничества: природный газ, железные дороги, морские порты, энергетика, Северный морской путь, судостроение, промышленные комплексы, сельское хозяйство и рыболовство.

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