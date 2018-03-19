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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 8:01 19.03.2018 - 08:01

Гонконг. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США намерены озвучить во вторник график совместных военных учений, отложенных ранее в связи с зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Пхенчхане, передает в понедельник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на источник в военных кругах.

"Обе стороны планируют объявить график совместных учений, отложенных в связи с Олимпиадой в Пхенчхане во вторник", - приводит телеканал слова источника.

Речь идет о маневрах Foal Eagle ("Молодой орел") и Key Resolve ("Ключевая решимость").

В свою очередь южнокорейские военнослужащие отмечают, что планируемые учения "пройдут на уровне предыдущих лет".

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что маневры Foal Eagle стартуют в начале апреля и продлятся около месяца, учения Key Resolve начнутся в середине апреля и займут около двух недель.

кю ар

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