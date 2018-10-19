Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 11:19 19.10.2018 - 11:19

Гонконг. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США намерены в 2019 году увеличить количество совместных военных учений с участием морской пехоты, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на заявление Корпуса морской пехоты Республики Корея.

"Мы активизируем союзные учения, чтобы укрепить совместный боевой потенциал", - говорится в заявлении.

Телеканал напоминает, что в 2018 году Сеул и Вашингтон приняли решение сократить численность подобных учений в рамках мер по снижению напряженности на Корейском полуострове, денуклеаризации КНДР и по установлению прочного мира в регионе.

Однако теперь Южная Корея и США запланировали на 2019 год 24 учений с участием морской пехоты. При этом аналогичные мероприятия проходили 14 раз в 2016 году и 17 раз в 2017 году, напоминает Уай-Ти-Эн.

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер