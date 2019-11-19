Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 7:46

Гонконг. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США во вторник неожиданно прекратили переговоры по заключению нового соглашения о распределении расходов двух стран на содержание американского контингента в Южной Корее, передает агентство "Рёнхап".

"Американская сторона придерживается позиции, что доля (Сеула - ИФ) в оборонных расходах должна радикально вырасти, с этой целью в договор о распределении расходов внесен новый пункт. В то же время наша страна поддерживает позицию, согласно которой увеличение доли должно быть в рамках, приемлемых для обеих сторон по Соглашению о специальных мерах (SMA), на которое Южная Корея и США были согласны последние 28 лет", - говорится в заявлении министерства Южной Кореи.

Очередной раунд американо-южнокорейских переговоров, начавшийся в понедельник, должен был продлиться два дня.

"Рёнхап" напоминает, что SMA является договором о распределении расходов между Сеулом и Вашингтоном на содержание американского контингента в 28,5 тыс. человек на южнокорейской территории. Согласно нынешней версии SMA, действие которого истекает в конце 2019 года, Сеул платит на эти цели $870 млн.

Однако ранее стало известно, что США затребовали от Южной Кореи увеличить размер платежей на 2020 год до $5 млрд.

В свою очередь США, после прекращения переговоров с Южной Кореей, возложили ответственность на Сеул за их неудачу.

"К сожалению, предложения, выдвинутые южнокорейскими переговорщиками, не отвечали нашим запросам на справедливое и равноправное распределение расходов. В результате мы прекратили наше участие в переговорах сегодня, чтобы дать южнокорейской стороне время переосмыслить свою позицию", - заявил глава американской делегации сотрудник госдепа Джеймс Дехарт.

В то же время он выразил готовность продолжать переговоры, как только Южная Корея будет готова приступить к работе, основывающейся на взаимном доверии между сторонами.

Военный контингент США находится на территории Южной Кореи с подписания договора о перемирии в Корейской войне в 1953 году. Согласно условиям нынешнего договора, подписанного в феврале 2019 года и действительного до 31 декабря, Южная Корея платит на содержание американских военных примерно $870 млн - на 8,2% больше, чем за предыдущий год.

1аю ар

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