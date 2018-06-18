Южная Корея и США приостановили подготовку к запланированным на август учениям
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Сеул. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США решили приостановить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство обороны страны.
"После тесного сотрудничества Южная Корея и США приняли решение приостановить все мероприятия по планированию Ulchi Freedom Guardian (UFG), оборонительные учения были запланированы на август", - говорится в сообщении минобороны, которые приводит агентство.
Отмечается, что "Южная Корея и США планируют продолжить консультации по дополнительным мерам".
На прошлой неделе телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента сообщал, что Сеул и Вашингтон приступили к обсуждению возможности приостановки совместных военных учений и в ближайшем будущем стороны объявят о своем решении.
Ранее по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре о намерении отказаться от военных учений в процессе переговоров о денуклеаризации Северной Кореи заявил президент США Дональд Трамп. В администрации южнокорейского президента тогда заявили, что считают необходимым подробнее изучить эти заявления Д.Трампа.
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Интерфакс