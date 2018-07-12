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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 8:57 12.07.2018 - 08:57

Гонконг. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Представители Южной Кореи и США встретятся в следующие среду и четверг в Сиэтле, чтобы обсудить распределение затрат на американский контингент, размещенный на южнокорейской территории, передает телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на МИД Южной Кореи.

По данным Уай-Ти-Эн, ключевым темой на грядущих переговорах станут требования Вашингтона к Сеулу выделять средства, хотя бы частично, на случай развертывания в районе Корейского полуострова таких вооружений как авианосцы и бомбардировщики дальнего радиуса действия.

Телеканал отмечает, что срок действия пятилетнего американо-южнокорейского договора, распределяющего финансовую нагрузку между сторонами, истекает в конце 2018 года.

Уай-Ти-Эн напоминает, что Южная Корея с начала 1990-х годов делит расходы с США на содержание контингента. К 2018 году сумма затрат Сеула выросла до $850 млн.

Ранее в четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что войска США не будут выводиться из Южной Кореи даже в случае успешного решения проблемы денуклеаризации КНДР.

Он отметил, что приостановка совместных американо-южнокорейских военных учений преследует цель создания благоприятного климата на переговорах с Северной Кореей по вопросам денуклеаризации.

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