Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 6:25

Гонконг. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Южная Корея направит обещанное пожертвование в размере $8 млн в учреждения ООН для оказания помощи нуждающимся женщинам и детям КНДР, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник.

"Ожидается, что деньги будут переведены уже во вторник или среду", - сказал чиновник министерства по делам объединения двух Корей на условиях анонимности.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство Южной Кореи одобрило план пожертвований для Всемирной продовольственной программы (WFP) и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) для оказания продовольственной помощи детям и беременным женщинам на Севере.

В общей сложности $4,5 млн будут переданы Всемирной продовольственной программе, а остальные поступят в ЮНИСЕФ.

Отмечается, что это первая гуманитарная помощь, предоставляемая Северной Корее через международные учреждения правительством Мун Чжэ Ина с момента его инаугурации в 2017 году.

WFP и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН недавно по итогам визита в Северную Корею сообщили, что урожайность в стране в прошлом году достигла самого низкого уровня с 2008 года. По их оценкам, 10 млн человек, а это около 40 % населения, срочно нуждаются в продовольствии.

1вз ад

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