Южная Корея начала разминирование границы с КНДР
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Гонконг. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские саперы приступили к разминированию двух участков сухопутной границы Южной Кореи с КНДР, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По данным АП, это первое совместное мероприятие двух стран по снижению напряженности за последние десять лет.
Агентство отмечает, что разминирование проходит в соответствии с договоренностями Южной Кореи и КНДР о снижении напряженности.
Сухопутная граница между двумя Корейскими государствами составляет 248 км. По информации АП, с южной стороны установлены, по меньшей мере, два миллиона мин.
При этом в Минобороны Южной Корее сообщили, что пока не могут подтвердить, начала ли Северная Корея работы по разминированию, и выразили надежду на начало саперных работ со стороны северокорейцев.
1кю аю ав
Интерфакс