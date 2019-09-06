Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 5:23

Гонконг. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Обещанная продовольственная помощь из Южной Кореи в КНДР вряд ли будет доставлена до конца сентября, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения.

"Учитывая время, необходимое для фактического осуществления плана помощи, такого как проведение консультаций между ВПП (Всемирной продовольственной программой) и Севером и обеспечение необходимых судов, представляется трудным завершить наш первоначальный план в сентябре",- заявил заместитель пресс-секретаря министерства Ким Ын Хан на брифинге.

Ранее представитель министерства сообщил журналистам, что для того, чтобы первая партия обещанного риса была готова к поставке, потребуется около трех недель.

В июне Южная Корея объявила о своем плане предоставить 50 тыс. тонн риса, собранного в стране, в помощь Северной Корее через ВПП.

11 июля Южная Корея и ВПП подписали официальный контракт по плану продовольственной помощи.

Тем временем поступили сообщения, что Северная Корея отказывается принимать продовольственную помощь от Южной Кореи из-за совместных военных учений с США.

Министерство пыталось подтвердить официальную позицию КНДР через ВПП, которая управляет офисом в Пхеньяне, но никакого ответа не получило.

КНДР сталкивается с нехваткой продовольствия, вызванной глобальными санкциями и годами неблагоприятных погодных условий.

Ранее Всемирная продовольственная программа, а также Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) сообщили по итогам своего визита в Северную Корею, что урожайность в стране в прошлом году достигла самого низкого уровня с 2008 года. По их оценкам, 10 млн человек или около 40% населения КНДР срочно нуждаются в продовольствии.

1вз аг

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