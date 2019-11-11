Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 4:54

Гонконг. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Сеул не рассматривает возможность продления соглашения об обмене разведданными с Токио (GSOMIA) до тех пор, пока отношения двух стран не наладятся, сообщило Минобороны Южной Кореи.

По данным пресс-секретаря министерства Чхве Хен Су, такой вариант продления соглашения об обмене разведданными с Токио "до сих пор не рассматривался".

По ее словам, предположения СМИ о том, что Сеул готов пересмотреть свое решение также не подтверждаются.

"Различные меры могут быть пересмотрены только тогда, когда Япония сначала снимет свои экспортные ограничения и отношения между Южной Кореей и Японией восстановятся", - уточнила она.

Срок действия соглашения об обмене разведданными с Токио истекает 23 ноября.

Как сообщалось, в августе Южная Корея решила отказаться от соглашения с Японией по обмену разведывательной информацией.

В канцелярии президента Южной Кореи подчеркнули, что обмен военной информацией с Японией сейчас не соответствует национальным интересам.

США выражали обеспокоенность таким решением Южной Кореи.

Двусторонние отношения Японии и Республики Корея ухудшились после того, как Токио 4 июля принял решение усложнить процедуры для экспорта в Южную Корею ряда товаров.

1вз ад

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