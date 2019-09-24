Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 9:18

Брюссель. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея не будет участвовать в показательных выступлениях ВМС ряда стран, организуемых Морскими силами самообороны Японии в октябре этого года, поскольку Сеул не получал соответствующего приглашения, заявил во вторник представить Минобороны Южной Кореи.

"Было решено, что мы не будем принимать участие. Мы не получали никакого приглашения", - цитируют западные СМИ представителя министерства.

В предыдущий раз Япония проводила смотр кораблей в 2015 году: тогда в мероприятии приняли участие, помимо Японии, Южная Корея, Австралия, Франция, Индия и США. В этом году, по данным японской газеты "Йомиури", Токио намеревался направить приглашения КНР, США, Австралии и Индии.

СМИ отмечают, что отсутствие Южной Кореи на смотре станет еще одним признаком ухудшения отношений между Токио и Сеулом.

Отношения Южной Кореи и Японии обострились недавно из-за разногласий по торговым вопросам. Кроме того, в августе Сеул объявил о своем решении прекратить действие соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA) с Японией.

В то же время, в конце августа президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выражал готовность к сотрудничеству с Японией.

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