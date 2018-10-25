Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 13:18 25.10.2018 - 13:18

Гонконг. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея впервые за время работ по разминированию демилитаризованной зоны обнаружила останки двух солдат, погибших во время Корейской войны, сообщает в четверг "Ренхап" со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

"В среду агентство министерства по восстановлению и идентификации павших в бою извлекло останки в районе холма 281, который был местом ожесточенных боев во время конфликта 1950-53 годов", - отмечает агентство.

Помимо останков, агентство обнаружило военный жетон южнокорейского сержанта по имени Пак Че Квон. Уточняется, что агентство планирует взять образцы ДНК у двух сестер сержанта, чтобы определить, принадлежат ли какие-либо из обнаруженных останков ему.

Южная Корея и КНДР проводили разминирование района в демилитаризованной зоне, чтобы обеспечить безопасность при проведении совместного проекта по поиску останков военных, который будет реализован с апреля по октябрь 2019 года.

Проект является частью военного соглашения, подписанного министрами обороны двух стран, после того как главы Южной Кореи и КНДР встретились на саммите в Пхеньяне в сентябре.

"По предварительным оценкам, в пределах демилитаризованной зоны находятся останки примерно 10 тыс. южнокорейских солдат", - следует из пресс-релиза министерства.

Как отмечает издание, работы по разминированию начались 1 октября и продлятся до 30 ноября. На данный момент, военные обнаружили 14 наземных мин и 187 единиц взрывчатых материалов.

Вз 1мм эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер