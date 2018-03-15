Южная Корея обсудила с Японией предстоящие саммиты с участием лидера КНДР
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Токио. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Представители Южной Кореи и Японии в ходе встречи, посвященной стратегии безопасности, обсудили детали запланированной встречи между президентом США Дональдом Трампом с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также межкорейский саммит, сообщает в четверг агентство "Ренхап".
Во встрече в Токио приняли участие представители министерств обороны и министерств иностранных дел обеих стран. Стороны обменялись информацией о проведении саммитов.
Южнокорейское министерство в своем сообщении отметило, что японские представители высоко оценили роль Южной Кореи в обеспечении возможности встреч на высшем уровне.
Стороны также обсудили сотрудничество в области обороны.
Ким Чен Ын в ходе недавних контактов с представителями Сеула в Пхеньяне выразил намерение как можно быстрее провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь, Д.Трамп, узнав об этом, заявил о "готовности провести такую встречу до мая".
Кроме того, ожидается, что в ближайшие месяцы также состоится саммит между лидерами Севера и Юга Корейского полуострова.
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Интерфакс