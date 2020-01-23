Гонконг. 23 января. ИНТЕРФАКС - Сеул внимательно следит за Пхеньяном на фоне предположений о предстоящей встрече глав зарубежных дипломатических миссий, заявил агентству "Ренхап" в четверг представитель министерства по делам объединения двух Корей.
"Известно, что послы Северной Кореи в ключевых странах вернулись в Пхеньян. Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал чиновник.
Уточняется, что на прошлой неделе посол КНДР в Китае Чжи Чжэ Рен и постпред КНДР при ООН Ким Сон вернулись домой. Послов Северной Кореи в Анголе и Сингапуре также видели в пекинском аэропорту, что указывает на возможную встречу, запланированную на Севере.
Пхеньян проводит встречи глав зарубежных дипмиссий ежегодно.
Предполагаемая встреча может состояться в то время, когда в Северной Корее произошла смена главы МИД.
Ранее южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на источники в Северной Корее сообщило, что власти КНДР сменили главу МИД - вместо Ли Ён Хо назначен бывший председатель комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвон.
"Север" информацию пока не подтвердил.
По мнению экспертов, такая замена может предвещать сдвиг в дипломатии КНДР с США и Южной Кореей.
Переговоры о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном остаются в тупике с тех пор, как второй саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в Ханое провалился без соглашения в феврале прошлого года.
Северная Корея заявила, что не вернется к диалогу до тех пор, пока США полностью не примут ее требования и не откажутся от "враждебной политикой" в отношении Пхеньяна.
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