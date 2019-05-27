Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 6:26

Гонконг. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство по делам объединения Южной Кореи планирует на этой неделе завершить переговоры с учреждениями ООН по оказанию гуманитарной помощи КНДР на сумму $8 млн, сообщает в понедельник "Ренхап".

"Мы планируем завершить консультации с Всемирной продовольственной программой и ЮНИСЕФ в течение этой недели", - сказал журналистам пресс-секретарь министерства Ли Сан Мин.

Он добавил, что как только консультации с международными организациями будут завершены, начнутся необходимые внутренние процедуры, в частности официальное одобрение обещанного пожертвования государственными органами Южной Кореи.

Недавно Сеул обязался сделать пожертвование двум учреждениям Организации Объединенных Наций для поддержки их проектов по решению проблем питания детей и беременных женщин в Северной Корее.

Ранее в этом месяце организация Всемирная продовольственная программа, а также Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) сообщили по итогам своего визита в Северную Корею, что урожайность в стране в прошлом году достигла самого низкого уровня с 2008 года. По их оценкам, 10 млн человек или около 40% населения КНДР срочно нуждаются в продовольствии.

1вз тг

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