Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 4:51

Гонконг. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Сеул предлагает Пхеньяну направить делегацию для осмотра своих заброшенных объектов на горе Кымгансан в Северной Корее, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство по вопросам объединения двух Корей.

"Графики и другие детали, связанные с визитом, будут определены в ходе консультаций с Севером", - сказал Ли Сан Мин, пресс-секретарь министерства на регулярном брифинге.

"Я должен повторить, что этот вопрос должен быть решен на основе соглашения (между двумя Кореями - ИФ) и что нам нужно провести межкорейскую встречу для обсуждения", - добавил он.

Министерство уточнило, что в состав южнокорейской делегации войдут правительственные чиновники и бизнесмены.

Ранее КНДР отвергла предложение Южной Кореи о переговорах на рабочем уровне по совместной туристической программе в северокорейской курортной зоне Кымгансан.

Призыв к переговорам прозвучал после того, как северокорейское агентство ЦТАК сообщило о визите лидера страны Ким Чен Ына в туристическую зону Кымгансан. Пхеньян затем потребовал от Сеула убрать все построенные соседней страной объекты на горном курорте.

Совместную туристическую программу в северокорейской зоне Кымгансан КНДР и Южная Корея организовали еще в 1998 году.

Южная Корея вложила огромные деньги в запуск совместной туристической программы. В частности, компания Hyundai Asan Corp. потратила примерно $683 млн на строительство зданий и сооружений, необходимых для реализации проекта.

Объекты были оставлены заброшенными после закрытия программы в 2008 году из-за убийства южнокорейской туристки сотрудником северокорейской охраны. КНДР извинения в связи с инцидентом не приносила.

1вз бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!