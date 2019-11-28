Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 12:52

Гонконг. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Южной Кореи заявили о планах закрыть от 8 до 15 угольных электростанций в период с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года в рамках борьбы с загрязнением воздуха, сообщает в четверг "Ренхап".

В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи подчеркнули, что временное закрытие электростанций не отразится на жизни граждан, несмотря на то, что зимой спрос на электроэнергию значительно увеличивается. Обычно температура воздуха в Сеуле с декабря по февраль опускается до минус 10 градусов по Цельсию.

Ранее в ноябре власти Южной Кореи приняли комплекс мер по ограничению загрязнения мелкой пылью. Они затронули, в том числе, второстепенные виды общественного транспорта, которые будут в течение четырех месяцев работать через день.

Правительство предпринимает подобные меры в ответ на обеспокоенность населения ухудшением климатических условий в стране. Граждане обвиняют в ухудшении климатической ситуации соседний Китай.

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