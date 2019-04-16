Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 5:27

Гонконг. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Южная Корея выразила сожаление в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери и сообщила о проверке местных объектов культурного наследия.

"От имени правительства Южной Кореи Администрация культурного наследия (CHA, отвечает за сохранность ключевых аспектов корейского культурного наследия - ИФ) выражает глубокое сожаление в связи с пожаром в Нотр-Даме", - говорится в пресс-релизе агентства.

"Южная Корея почти так же понесла утрату дорого объекта культурного наследия в связи с пожаром, охватившим ворота Суннемун (Намдэмун)", - отмечается в сообщении.

В 2008 году деревянная часть ворот, признанная национальным наследием Южной Кореи, была повреждена в результате поджога. Реставрационные работы заняли пять лет.

В связи с последними событиями агентство призвало правительства провинций проверить системы пожарной безопасности в деревянных зданиях и других объектах культурного наследия.

В стране также проводятся инспекции дворцов, гробниц и храмов, которые непосредственно управляются агентством.

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