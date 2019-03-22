Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 8:21

Гонконг. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на уровне военных по имплементации соглашения между Южной Кореей и КНДР, подписанного в 2018 году, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на источники в южнокорейском Минобороны.

Ответ от Пхеньяна пока не поступал, отмечает агентство.

"Недавно мы предложили переговоры на уровне военных между Южной и Северной Кореей и сейчас ждем ответа", - рассказал источник.

На минувшей неделе глава Минобороны Южной Кореи Чон Ген Ду сообщил президенту Мун Чжэ Ину, что военное ведомство намерено провести переговоры с КНДР по путям осуществления военного соглашения, достигнутого между странами 19 сентября 2018 года.

Это соглашение, являющееся частью договоренностей, достигнутых между лидерами КНДР и Южной Кореи во время их первого саммита, направлено на снижение напряженности между странами и предотвращение случайных стычек.

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