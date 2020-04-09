Сеул. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Южная Корея временно приостановит безвизовый режим для граждан государств, запретивших въезд для южнокорейцев, сообщил премьер страны Чон Се Гун.
Эта мера будет действовать в отношении 88 стран, включая Россию, Францию и Таиланд, отмечают южнокорейские СМИ.
Решение правительства призвано сдержать распространение коронавируса в Южной Корее.
С 1 апреля власти Южной Кореи ввели 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за рубежа.
По состоянию на среду в Южной Корее зарегистрировано 10384 инфицированных коронавирусом. Значительная часть больных прибыли из-за рубежа.
1ак БП