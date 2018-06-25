Южная Корея приостанавливает военные учения и стрельбы - СМИ
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Гонконг. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Южной Кореи могут временно отказаться от проведения регулярных военных учений с артиллерийскими стрельбами на западных приграничных островах в контексте реализации договоренностей апрельского саммита Юга и Севера о взаимном прекращении враждебных действий, сообщают южнокорейские СМИ.
В сообщениях отмечается, что такое решение может последовать вслед за заявлением президента США Дональда Трампа о приостановке американо-южнокорейских "военных игр" на Корейском полуострове.
"Артиллерийские учения вблизи линий разграничения будут идти вразрез с духом Пханмунджомской декларации, содержащей положение об отказе от всех враждебных действий, цитирует заявление одного из источников агентство "Ренхап".
Декларация была подписана по итогам саммита Южная Корея-КНДР в апреле текущего года.
Гк ки
Интерфакс