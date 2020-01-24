Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 5:36

Гонконг. 24 января. ИНТЕРФАКС - Южная Корея проведет экстренное совещание в пятницу, чтобы обсудить усиленные меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса из китайского Уханя.

Как сообщила пресс-служба премьер-министра республики Корея Чон Се Гена, совещание будет сосредоточено на общегосударственных усилиях по сдерживанию вируса во время празднования Восточного Нового года, которое продлится до понедельника.

Ранее Южная Корея сообщила о втором подтвержденном случае заболевания новым типом коронавируса в стране.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), у южнокорейца, прибывшего в международный аэропорт Кимпхо в среду, был обнаружен положительный результат теста на новый тип коронавируса.

Уточняется, что 55-летний мужчина работал в Ухане. В конце прошлой недели он посетил китайскую клинику с жалобами на боль в горле.

О первом случае заражения в Южной Корее было объявлено в понедельник. Тогда признаки заболевания были обнаружены у гражданина Китая, прибывшего в международный аэропорт Инчхон.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса в Китае на данный момент достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 26 случаях.

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