Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 9:10

Пекин. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин надеется, что Сеул и Пекин продолжат тесное сотрудничество, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

"Я надеюсь, что мы продолжим тесно сотрудничать, чтобы потенциал для взаимодействия, которого мы добились с трудом, принес плоды", - сказал Мун Чжэ Ин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином.

Мун Чжэ Ин отметил, что он ждет скорой встречи с Си Цзиньпином в Сеуле. Ожидается, что председатель КНР отправится в Сеул с визитом весной, сообщает агентство "Ренхап".

Си Цзиньпин также обратил внимание на сотрудничество Китая и Южной Кореи.

"Мы остаемся друзьями и партнерами, продолжающими тесное сотрудничество. У нас есть широкий круг тем, где мы достигли взаимопонимания, в том числе дальнейшее развитие двусторонних отношений, мир в регионе, стабильность и процветание, защита мультилатерализма и системы свободной торговли", - заявил См Цзиньпин.

Отношения между двумя странами осложнились после того, как Сеул в 2017 году разместил на своей территории американские системы противоракетной обороны THAAD. В Пекине решительно выступили против этого шага, который, по мнению Китая, нарушил стратегический баланс сил в регионе.

Мун Чжэ Ин сделал остановку в Пекине по пути в китайский Чэнду (провинция Сычуань), где запланирована трехсторонняя встреча лидеров Южной Кореи, Японии и Китая. Китайскую сторону на ней будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

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