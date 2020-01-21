Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 3:49

Гонконг. 21 января. ИНТЕРФАКС - Южная Корея направит военных в Ормузский пролив, расширив зону деятельности своего антипиратского подразделения "Чхонхэ", объявило во вторник министерство обороны страны.

"Учитывая сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, правительство приняло решение временно расширить сферу деятельности подразделения "Чхонхэ" с целью обеспечения безопасности наших граждан и свободы судоходства", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что данные силы не присоединятся к возглавляемой США коалиции, а будут действовать самостоятельно.

19 июля прошлого года Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того, как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В итоге оба танкера были освобождены. Однако США предложили ряду стран создать коалицию после задержания Ираном британского танкера в Ормузском проливе.

1вз мк

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!