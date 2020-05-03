Этот контент был опубликован 3 мая 2020 г. 4:53

Гонконг. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Несколько выстрелов с территории КНДР попали в южнокорейский пост охраны в демилитаризованной зоне.

"Несколько выстрелов, произведенных из Северной Кореи, попали в южнокорейский охранный пост внутри демилитаризованной зоны, сообщений о жертвах не поступало", - сообщает в воскресенье Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что пули попали в охранное подразделение в центральном пограничном городе Чхорвон около 7: 41 утра (1:41 по мск).

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи никаких жертв или ущерба южнокорейским объектам зафиксировано не было.

После этого инцидента военные Южной Кореи сделали северокорейской стороне предупреждения и дважды открыли ответный огонь.

"Мы предпринимаем действия по межкорейским линиям связи, чтобы детально разобраться в ситуации и предотвратить дальнейшие инциденты. И мы также поддерживаем необходимую позицию готовности", - говорится в пресс-релизе Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

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