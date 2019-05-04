Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 3:42

Гонконг. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Северная Корея в субботу выпустила несколько ракет малой дальности в направлении Японского моря, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Как следует из сообщения, запуски были произведены с территории города Вонсан на юго-востоке страны в северо-восточном направлении между 9:06 (3:06 по мск) и 9:27 (3:27 по мск).

Ранее сообщалось об одном запуске ракеты.

Согласно данным JCS, ракеты преодолели расстояние от 70 до 100 км.

Власти Южной Кореи и США "анализируют детали".

1Вз ав

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