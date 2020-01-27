Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 4:14

Гонконг. 27 января. ИНТЕРФАКС - Сеул в понедельник сообщил о четвертом подтвержденном случае заболевания коронавирусом, пишет "Ренхап".

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), 55-летний гражданин Южной Кореи вернулся из китайского города Ухань в январе. Тесты дали положительный результат на новый штамм вируса, от которого уже скончались 80 человек.

Отмечается, что мужчина через день после возвращения домой посетил местную клинику. В воскресенье его состояние ухудшилось, и он был помещен в карантин, сообщает агентство.

Ранее сообщалось о трех подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса в стране.

В воскресенье органы здравоохранения заявили, что они значительно ужесточат правила обследования людей с симптомами и примут меры, чтобы держать больше людей в карантине и под пристальным наблюдением. Весь Китай был классифицирован как "зона риска".

За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре - в Австралии и Сингапуре, по три - в Японии, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

1вз гс

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