Гонконг. 20 января. ИНТЕРФАКС - В текущем году Южная Корея сосредоточится на развитии экономического сотрудничества с Россией, Монголией и другими странами, расположенными к северу от Корейского полуострова, заявил в понедельник министр финансов Хон Нам Ги.
"Южная Корея будет укреплять экономическое сотрудничество с северными странами", - сказал Хон Нам Ги на встрече с министрами экономического блока.
В рамках инициативы Южная Корея расширит схему сотрудничества с Россией в таких секторах, как железная дорога, электроэнергетика, газ, порты, сельское хозяйство и рыболовство, говорится в сообщении Минфина.
Сеул также будет стремиться подписать двусторонние соглашения о свободной торговле со странами, расположенными к северу от Корейского полуострова, сообщает министерство.
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