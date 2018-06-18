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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 6:52 18.06.2018 - 06:52

Гонконг. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявил журналистам, что к решению вопроса о формате и временных рамках заключения с КНДР мирного договора необходим гибкий подход.

"Думаю, мы должны добиться результата путем консультаций с США и Северной Кореей. Но мы планируем подходить к решению этой проблемы гибко, что касается времени и формата", - сказала она на пресс-конференции.

Министр проинформировала, что в ходе состоявшейся ее телефонной беседы с госсекретарем США Майком Помпео американский дипломат заявил, что его переговоры с северокорейской стороной по реализации договоренностей, достигнутых между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре 12 июня, "будут продолжены скоро".

Кан Ген Хва выразила надежду, что сможет лично побеседовать с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо на полях форума АСЕАН в Сингапуре в начале августа текущего года.

1гк гс

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