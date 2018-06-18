Южная Корея считает важным проявлять гибкость при решении проблемы заключения мирного договора с КНДР - глава МИД РК
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Гонконг. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявил журналистам, что к решению вопроса о формате и временных рамках заключения с КНДР мирного договора необходим гибкий подход.
"Думаю, мы должны добиться результата путем консультаций с США и Северной Кореей. Но мы планируем подходить к решению этой проблемы гибко, что касается времени и формата", - сказала она на пресс-конференции.
Министр проинформировала, что в ходе состоявшейся ее телефонной беседы с госсекретарем США Майком Помпео американский дипломат заявил, что его переговоры с северокорейской стороной по реализации договоренностей, достигнутых между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре 12 июня, "будут продолжены скоро".
Кан Ген Хва выразила надежду, что сможет лично побеседовать с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо на полях форума АСЕАН в Сингапуре в начале августа текущего года.
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Интерфакс