Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 9:55

Гонконг. 22 октября. ИНТЕФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул увеличит военный бюджет на семь процентов, то есть более чем на $42 млрд в 2020 году, передают в понедельник западные СМИ.

"Мы укрепим систему обороны, наращивая наш потенциал в частности с помощью подводных лодок следующего поколения и спутников слежения", - заявил президент.

Мун Чжэ Ин отметил, что такие нововведения необходимы, так как "сильная оборона" важна для "самоопределения" (страны).

Президент Южной Кореи также призвал КНДР вернуться к диалогу. Он надеется, что в тупик, в которые зашли переговоры, был последним "препятствием" перед полной денуклеаризацией Корейского полуострова.

Мун Чжэ Ин выразил уверенность, что светлое будущее для КНДР возможно, но только если между соседними странами будут успешно реализованы экономические проекты.

За 2018 год президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три саммита - в апреле, в мае и в сентябре. Два первых прошли на границе двух стран, а третий - в Пхеньяне.

27 апреля 2018 года в пограничном пункте Пханмунджом лидеры двух корейских государств договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между двумя странами, которые формально продолжают находиться в состоянии войны с 1950-х годов.

Однако диалог по денуклеаризации Корейского полуострова застопорился после неудачи Ханойского саммита США-КНДР в феврале этого года.

Также из Пхеньяна в адрес Сеула звучала критика в вязи с совместными военными учениями с США и приобретением у Вашингтона истребителей-бомбардировщиков F-35.

Южнокорейские военные в свою очередь сообщили в начале октября, что Пхеньян мог испытать баллистические ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок. На следующий день Пхеньян подтвердил, что испытал баллистическую ракету нового типа, предназначенную для запуска с подводной лодки. При этом северокорейское агентство ЦТАК отметило, что испытательный запуск не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность окружающих стран.

1ка ар

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