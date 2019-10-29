Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 8:20

Гонконг. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея хочет обсудить с КНДР обеспечение безопасности в северокорейской курортной зоне Кымгансан, известной как "Алмазные горы", чтобы ее вновь смогли посещать туристы, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

"Мы думаем, что вопрос об организации индивидуальных туров можно решить путем дискуссий с Северной Кореей по вопросу безопасности", - рассказал источник агентства в южнокорейском правительстве.

Речь идет о возобновлении именно индивидуальных туров, так как они не нарушают действующие против КНДР международные санкции, отмечает агентство.

Накануне сообщалось, что Южная Корея просит КНДР провести переговоры на рабочем уровне по курортной зоне Кымгансан.

Призыв к переговорам прозвучал после того, как северокорейское агентство ЦТАК сообщило о визите лидера страны Ким Чен Ына в туристическую зону Кымгансан. Пхеньян затем потребовал от Сеула убрать все построенные соседней страной объекты на горном курорте.

Совместную туристическую программу в северокорейской зоне Кымгансан КНДР и Южная Корея организовали еще в 1998 году, однако в 2008 году ее приостановили после того, как южнокорейскую туристку застрелил сотрудник северокорейской охраны. КНДР извинения в связи с инцидентом не приносила.

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