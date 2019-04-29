Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 5:11

Гонконг. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленные чиновники министерств обороны Южной Кореи, США и Японии проведут десятые ежегодные трехсторонние переговоры по вопросам безопасности в Сеуле на следующей неделе, сообщает "Ренхап".

Хотя детальная повестка предстоящей встречи еще не определена, ожидается, что во время переговоров, назначенных на 9 мая, участники обсудят пути активизации трехстороннего сотрудничества в отношении Северной Кореи и укрепления своих военных связей.

Созданный в 2008 году трехсторонний ежегодный форум с участием помощников заместителей министров ставит целью обсуждение основных вопросов региональной безопасности, включая ядерную и ракетную программы Северной Кореи.

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