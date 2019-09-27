Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 8:34

Гонконг. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест Токио после того, как в Белой книге обороны Японии за 2019 год острова Токто были названы ее территорией, сообщает "Ренхап".

Исполняющий обязанности генерального директора по делам Азии и Тихого океана Ли Санг Рел вызвал министра по политическим вопросам в посольстве Японии в Сеуле Тайсуке Мибае. В свою очередь, Министерство обороны вызвало японского военного атташе Тацую Ватанабэ, чтобы подать жалобу.

"Правительство Южной Кореи решительно протестует против неоднократных претензий японского правительства на несправедливый суверенитет над Токто, который явно является нашей собственной территорией исторически, географически и по международному праву, и мы призываем Токио немедленно отозвать это требование", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также уточнили, что повторение "несправедливых и абсурдных" претензий к Токто не способствует развитию отношений между Южной Кореей и Японией.

"Правительство еще раз даст понять, что несправедливые претензии японского правительства не затрагивают наш суверенитет над Токто, уникальной территорией Республики Корея, и будет решительно реагировать на любые провокации японского правительства в отношении Токто", - отмечается в сообщении.

Япония ежегодно, начиная с 2005 года, предъявляет свои претензии на эти острова в своей Белой книге обороны.

Ранее в тот же день Токио опубликовал свою Белую книгу обороны 2019 года, в которой возобновил территориальные претензии к островам.

В частности, Япония выразила протест Южной Корее за предупредительные выстрелы в сторону российского самолета, который в июле вторгся в воздушное пространство над Токто.

В документе отмечается, что Токто - это японская территория.

Группа островов Токто (Такэсима) отошла к Южной Корее по итогам Второй мировой войны. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории.

1вз ав

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