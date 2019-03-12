Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 10:51

Гонконг. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Южнокорейская авиакомпания The Eastar Jet присоединилась к авиаперевозчикам, временно отказавшимся эксплуатировать самолеты Boeing 737 MAX 8 после недавнего крушения в Эфиопии, передают во вторник китайские СМИ.

Издания отмечают, что авиаперевозчик The Eastar Jet - единственная южнокорейская компания, которая эксплуатирует самолеты Boeing 737 MAX 8. Авиакомпания начала использовать самолеты этой модели в 2018 году для перелетов из Южной Кореи в Японию и ряд других стран Азии.

Ранее об аналогичных мерах в отношении Boeing 737 MAX 8 сообщили, в частности, в руководстве крупного мексиканского авиаперевозчика Aeromexico, британской Cayman Airways и американского авиаперевозчика American Airlines.

10 марта самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемью членами экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт, расположенного в 60 км к юго-востоку от Аддис-Абебы.

Этой трагедии предшествовала катастрофа с этим же типом самолета в Индонезии, произошедшая в октябре, жертвами стали 189 человек.

1тэ ар

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