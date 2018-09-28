Южнокорейская делегация из 150 человек отправится в КНДР для празднования годовщины саммита 2007 года
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Гонконг. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и КНДР договорись провести совместные мероприятия, чтобы на следующей неделе отметить годовщину саммита в Пхеньяне 2007 года, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения Южной Кореи.
"Южная и Северная Кореи достигли консенсуса о проведении праздничных мероприятий, чтобы отметить 11-ую годовщину принятия декларации 4-го октября в период с 4 по 6 октября в Пхеньяне", - говорится в сообщении министерства по итогам встречи представителей двух стран в межкорейском офисе связи в городе Кэсон.
Южная Корея планирует отправить на мероприятия делегацию в составе 150 человек.
Декларация 2007 года была подписана южнокорейским президентом Но Му Хёном и лидером КНДР Ким Чен Иром по итогам саммита в Пхеньяне. Декларация призывала Южную Корею и КНДР сотрудничать для создания взаимного доверия, ослабления напряженности и стимулирования межкорейского экономического сотрудничества.
1мм эф
Интерфакс