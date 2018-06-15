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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 9:54 15.06.2018 - 09:54

Гонконг. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Южная Корея на следующей неделе направит в КНДР делегацию для восстановления офиса по связям между двумя государствами в городе Кэсон, передает в пятницу южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По его данным, делегация из 17 человек, в которую вошли как официальные лица, так и представители южнокорейской компании Hyundai Asan, пробудет в Каэсоне два дня - 19 и 20 июня.

1 июня представители КНДР и Южной Кореи также согласовали открытие в северокорейском Кэсоне специального отделения для координации деятельности сторон.

1кю ар

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